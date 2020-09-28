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В Офісі простих рішень підтримали ідею СН щодо погашення боргів на енергоринку

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 15:11
В Офісі простих рішень підтримали ідею СН щодо погашення боргів на енергоринку
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Офісу простих рішень Міхеїл Саакашвілі підтримав ідею фракції "Слуга народу" випустити ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, яка сформувалася через ручне управління енергоринком.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон №810-IX, який передбачає скорочення зелених тарифів і забезпечення виплат за зелену електроенергію, повинен виконуватися.

"Ну, президент сказав, що треба платити, абсолютно справедливо сказав. Зараз зареєстрували закон. Треба випустити внутрішні облігації позики і через транш бюджету, через щось фінансувати поступово", - сказав Саакашвілі.

При цьому він підкреслив, що така ситуація відбувається через те, що реформа ринку електроенергії не була доведена до кінця і це створило проблеми з фінансовими розрахунками, у тому числі з виробниками "зеленої" електроенергії.

Нагадаємо, депутати фракції "Слуга народу" Юрій Кузбит, Богдан Торохтій та Максим Заремський зареєстрували у Верховній раді законопроект "Про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151). Законопроектом пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики.

Після випуску ОВДП гроші будуть передані в якості субсидії НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець", а та – перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Поправками в закон "Про альтернативні джерела енергії" від липня цього року встановлено, що уряд передбачає в державному бюджеті видатки на фінансову підтримку "Гарантованого покупця" для оплати електроенергії з ВДЕ в розмірі не менше 20% прогнозного вироблення такої електроенергії на відповідний рік.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику скорочення "зелених" тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.

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