В офісі президента України назвали головну мету санкцій проти Росії

Глава офісу президента України Андрій Єрмак назвав головну мету санкцій проти Росії. Він додав, що зараз йде активна робота з європейськими партнерами, щоб вони розуміли важливість таких кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака.

За його словами, Україна зараз працює над санкційною моделлю, яка дозволить зупинити Росію і знищити її економіку.

"Наша головна мета - це ембарго на (російські - ред.) енергоресурси", - додав він.

Єрмак зазначив, що нафтове ембарго передбачає повну заборону на покупку російських енергоресурсів. Однак, за його словами, є й інший варіант.

Як уточнив глава ОП, є санкційна модель, яку ще називають "іранською". Вона передбачає продовження постачання російських енергоресурсів, однак гроші за них бюджет Росії отримувати не буде. Кошти передбачається залишати на спеціальних рахунках до тих пір, поки Москва не припинить війну проти України і не виконає всі зусилля.

"Таким чином, фінансування війни з Україною для Кремля стане неможливим", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що українські представники продовжують роботу з європейськими партнерами по шостому пакету санкцій проти Росії. "Щоб вони розуміли необхідність цих кроків", - підсумував глава ОП.