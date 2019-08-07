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В Офісі президента розповіли подробиці розмови Зеленського та Путіна


Зеленський та Путін обговорили урегулювання ситуації на Донбасі

Президент Володимир Зеленський та Володимир Путін, президент РФ, обговорили урегулювання ситуації на Донбасі після загибелі чотирьох українських військових. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, вони обговорили важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування. Крім того, президенти обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.

"Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного", - йдеться у повідомленні.

Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський після проведення термінового засідання з силовиками заявив, що зранку провів телефонну розмову з Путіним. Причиною розмови стала загибель чотирьох українських військових в результаті порушення припинення вогню бойовиками.

Крім того, український президент закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі. Він уже анонсував переговори з Макроном і Меркель.

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