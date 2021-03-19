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В Офісі президента закликали припинити конфлікт у керівництві НБУ

Автор: Олександр Білоус

Офіс президента закликає керівництво Національного банку України відкинути персональні амбіції. Посадовці повинні діяти в межах повноважень.

По це повідомляє ОП у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, в "Офісі президента зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар у Національному банку України".

"Хоч президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.

У офісі запевнили, що продовжать за підтримки західних партнерів робити все необхідне, "щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов'язаними з ПриватБанком".

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Новини України Національний банк УкраїниофисПрезидент
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