В Офісі президента обговорили амністію добровольців АТО/ООС

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Під час зустрічі було запропоновано врегулювати питання застосовування воєнного законодавства у мирний час, аби декриміналізувати деякі дії учасників війни на Донбасі

В Офісі Президента відбулася нарада, присвячена обговоренню питань розробки законопроектів, що вирішують проблеми кримінального переслідування добровольців - учасників бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Доброволець батальйону “Айдар” Євген Дикий зазначив, що ці законопроекти мають встановити правовий статус подій на сході України та осіб, які брали в них участь, а також врегулювати питання амністії добровольців.

За його словами, дії добровольців та інших військовослужбовців, за які їх судять, можна розділити на три групи. Перша - це дії людей, які були правильними та законними в умовах бойової обстановки, але розглядаються в судах за законами мирного часу.

"Оскільки не було ані воєнного, ані надзвичайного стану, справи розглядаються на загальних підставах. Ця проблема вирішується законом, який має врегулювати правовий статус цих подій, їхніх учасників та декриміналізувати дії, що є правильними за законами воєнного часу", - сказав Дикий.

Друга група - незначні правопорушення. Для таких випадків має бути розроблений законопроект про амністію.

“Третя група - це тяжкі злочини, які караються в умовах як мирного, так і воєнного часу”, - сказав доброволець.

Водночас він наголосив, що залишається проблема неупередженості слідства та суду під час розгляду цього типу справ щодо добровольців.

"Частина справ розглядається не з метою пошуку істини, а задля помсти добровольцям з боку сепаратистськи налаштованих місцевих правоохоронців. У таких випадках можна запропонувати зміну територіальної підсудності та підслідності", - сказав Дикий.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига зазначив, що доволі часто провадження стосовно добровольців розглядаються суддями з Донецької та Луганської областей, які відвідують окуповані території.

"Очікувати від них об’єктивності не доводиться. Тому вирішення цього питання на часі. Треба, щоб ці справи розглядалися та розслідувалися поза межами Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зазначила, що у цих законопроектах слід чітко визначити, хто має потрапляти під амністію, та особливості застосовування воєнного законодавства у мирний час.

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко повідомив, що законопроект № 2045-1 про надання офіційного статусу учасника бойових дій членам добровольчих формувань уже опрацьовано для розгляду в другому читанні.

Голова Комітету визволення політв’язнів, правозахисниця Тетяна Близнюк наголосила на важливості вирішення проблеми раніше засуджених добровольців та активістів.

Адвокати добровольців і громадських активістів передали представнику Генеральної прокуратури України матеріали проваджень, відкритих щодо їхніх підзахисних.

Учасники наради вирішили створити робочу групу для підготовки законопроектів, що вирішать проблеми кримінального переслідування добровольців. До її складу ввійшли: доброволець Євген Дикий, представник Служби зовнішньої розвідки Василь Вовк, представники Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, а також громадської організації “Юридична сотня”.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна рада України прийняла за основу законопроект №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції", яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями.

Як писало РБК-Україна, законопроект №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян" 20 жовтня набув чинності. Відповідно до закону, зростають штрафи за відмову в пільговому проїзді для УБД.

Відзначимо, даний проект закону парламент схвалив у другому читанні 3 жовтня. При цьому за основу даний закон приймала ще Верховна рада 8 скликання на початку червня. За документ тоді після низки невдалих спроб проголосував 231 депутат.