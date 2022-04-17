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В Офісі президента анонсували приїзд іноземних лідерів

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 20:46
В Офісі президента анонсували приїзд іноземних лідерів Фото: Володимир Зеленський із лідерами країн Балтії та Польщі (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Антон Федорців

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів про заплановані наступного тижня візити низки лідерів іноземних держав до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Кілька іноземних високопосадовців готуються відвідати Київ. Окрім того, до столиці продовжать повертатися працівники дипломатичних представництв.

"Не можу вам розкрити конкретно, лідери яких країн відвідають Київ. Скажу лише, що дійсно на наступному тижні декілька подібних візитів планується. Географія таких візитів, кількість країн, які відвідують столицю України – Київ, буде розширюватися", – заявив Жовква.

В Офісі президента назвали такі візити свідченням підтримки України з боку Заходу. За словами чиновника канцелярії, кожен лідер приїжджає з "конкретними результатами" в темах постачання озброєнь, підтримки санкцій чи вступу України до ЄС.

Нагадаємо, що Україна заповнила опитувальник ЄС для отримання статусу кандидата в члени об'єднання.

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