В офісі Порошенка зібрали 2 тисячі продуктових наборів для людей із вразливих груп

В офісі партії "Європейська солідарність" зібрали дві тисячі продуктових наборів для людей, які під час пандемії найбільше потерпають від нужди.

"Сьогодні ми там, де найважче. Ми з нашими лікарями, з їх пацієнтами. З тими, хто найменш захищений. Сьогодні 12 областей і столиця України опинилися у "червоній зоні", де введений режим локдауну. І це означає, що десятки тисяч людей опинилися у ситуації, коли вони не можуть придбати найнеобхідніше", - заявила голова комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко.

За словами Петра Порошенка, кошти на продуктові набори, як і торік, збирають за допомогою Благодійного фонду Порошенка та ГО "Справа громад".

"Перші дві тисячі наборів підуть до Одеси та Львова. Наступної неділі буде п`ять тисяч. Ми дуже хочемо, щоб люди, які опинилися на самоті, отримали подарунки для того, щоб повернути віру в Україну. Ми, українці, коли об’єднаємося, можемо давати відсіч Путіну і країні-агресору. Ми можемо захистити від некомпетентності влади при подоланні пандемії, врятувати життя людей, які отримують від нас кисневі концентратори. Бо раніше отримували засоби захисту, тести, окуляри, костюми, рентген апарати, апарати штучної вентиляції легень і багато іншого", - зазначив Порошенко.

Найближчими днями, за його словами, такі продуктові набори почнуть збирати й для мешканців Києва.

Нагадаємо, торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Roshen' понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.

Крім того, Фонд Порошенка спільно з волонтерами з початку пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч штук захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Понад сто апаратів вже доставлені у медзаклади. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень