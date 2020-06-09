Офіс президента чекає розрахунків від Кабміну щодо ренти на руду, - Ковалів

Офіс президента очікує на розрахунки уряду та міністерств щодо ренти на видобуток залізної руди для підготовки відповідного законопроекту.

Про це заявила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, передає РБК-Україна.

"По рентним платежам ми мали звернення і від Федерації роботодавців, і від компаній, які працюють на ринку. А зараз уряд і Міністерство фінансів працює над розрахунками, і Міністерство економіки підключається, для того, щоб зрозуміти, наскільки оподаткування відповідає реаліям. Я думаю, що ми отримаємо найближчим часом пропозиції так само від уряду щодо того, яким чином оподатковувати ті операції, яким чином оподатковувати видобувні галузі", - сказала Ковалів.

Вона повідомила, що пропозиції щодо зміни норм Податкового кодексу, які нещодавно вступили в дію, (законопроект 1210) напрацьовуються робочою групою і до кінця наступного тижня вони будуть підготовлені, після чого впродовж 10 днів у Верховній Раді зареєструють відповідний законопроект. А також висловила сподівання, що депутати підтримають ці зміни.

"Ми будемо звертатися до парламенту, просити їх підтримати в найкоротший час для того, щоб зняти ті проблемні питання, які підіймати бізнес. В першу чергу вони стосуються строків запровадження тих чи інших податкових норм", - зазначила Ковалів.

Раніше Федерація роботодавців України у зверненні до президента Володимира Зеленського наголосила, що закон про внесення змін до Податкового кодексу (законопроект 1210) вдарить по українським металургам і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках. Відповідно, металурги просять відтермінувати підвищення ренти на рік до завершення економічної кризи.0

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.