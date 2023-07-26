Офис президента заверил в готовности бороться с нелегальным рынком сигарет, - топ-менеджер Philip Morris

"Мы считаем, что рост объемов нелегальной торговли произошел из-за увеличения доли контрафактных сигарет. Тревожная тенденция: по нашим внутренним оценкам, каждая третья нелегальная пачка является подделкой работающих в Украине брендов четырех международных табачных компаний. Мы поддерживаем усилия, направленные на выявление и прекращение деятельности таких производителей контрафакта", - подчеркнул старший вице-президент по внешним связям Philip Morris.

В то же время сокращение доли нелегального рынка возможно только при условии системной борьбы с нелегальной торговлей на всех уровнях, добавил Вердо.

"Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поставил цель сократить долю нелегальных сигарет до уровня не более 5% уже к концу этого года. Со своей стороны мы приветствуем заявленную цель и готовы сотрудничать и поддерживать украинское государство в этом стремлении", - подчеркнули в компании.

Также он отметил, что пока компания не может возобновить деятельность на фабрике в Харькове из-за военных действий, но в Philip Morris приняли решение инвестировать в запуск нового предприятия во Львовской области.

"Мы в Philip Morris хотим быть одной из первых транснациональных корпораций, которые будут инвестировать в Украину. Поскольку мы верим в страну, ее народ и будущее, мы думаем, прежде всего, не о страховании рисков, а о том, чтобы начать работу на новой фабрике как можно скорее", - добавил Грегуар Вердо.

Напомним, ранее сообщалось, что KPMG оценила, что Украина только в 2022 году потеряла налоговые поступления от незаконной торговли сигаретами на сумму более 26 млрд грн.

Согласно отчету KMPG, от нелегальных сигарет, производимых или экспортируемых из Украины, страдают Польша, Франция, Эстония, Германия и Италия.

В то же время сокращение доли нелегального рынка возможно только при условии системной борьбы с нелегальной торговлей на всех уровнях, добавил Вердо.