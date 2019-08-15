Офіс президента назвав терміни напрацювання ініціатив по Донбасу

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що перший пакет президентських ініціатив щодо реінтеграції Донбасу повинен бути напрацьований до 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Рябошапко спільно з постійним представником президента в АР Крим і головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем, прокурором АР Крим Гюндузом Мамедовим обговорив пріоритетні напрямки роботи робочої групи з розробки правових засад повернення частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму і Севастополя під контроль України

"Серед основних ідей - необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який регулярно переглядається б", - повідомив Рябошапка.

За його словами, з метою відновлення миру і нормального життя на окупованих територіях, про усунення порушень прав громадян, притягнення до відповідальності за скоєні злочини, відшкодування збитків також буде підготовлена концепція перехідного правосуддя, імплементовані норми і принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права

"Робоча група, яка, до речі, сформована переважно з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику. На першому засіданні Комісії з питань правової реформи повинні бути представлені пріоритетні напрями діяльності групи, а до 2020 року - напрацьований перший пакет ініціатив глави держави", - заявив Рябошапко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, що живуть в інших країнах.