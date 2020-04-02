Офіс президента та Мінекономрозвитку створять раду з продовольчої безпеки

Україна знаходиться на передовій боротьби з поширенням коронавірусу, проте є процеси в країні, які не можна зупиняти. Про це заявив радник президента з питань економіки Олег Устенко в коментарі УНІАН, передає РБК-Україна.

Серед них Устенко виділив якісне забезпечення та проведення весняно-польових робіт.

"Ми вже сьогодні повинні серйозно думати про те, як в рамках надзвичайної ситуації підготувати й забезпечити також і осінню посівну. У цьому процесі активно задіяні не тільки сільськогосподарські підприємства, а й суміжні галузі. Треба вносити добрива - значить важлива безперебійна робота українських хіміків. Важливо постачання палива. Важлива робота всієї логістичної системи в масштабах країни - все, що стосується питань, пов'язаних з роботою складів, транспортуванням вантажів і в одну, і в іншу сторону - і поля, і з полів", - заявив Устенко.

Радник Зеленського також зазначив, що наразі національний пріоритет номер один в Україні - це боротьба з коронавірусом, однак після епідемії країна не повинна опинитися в ситуації продовольчої кризи.

"Тому пріоритетом номер два у нинішніх умовах я назвав би захист продовольчої безпеки нашої країни. Від того, як йтимуть справи в АПК і забезпечують його галузях - реально буде залежати чи буде в нас хліб на столі в цьому і наступному році", - вважає радник президента.

У зв'язку з цим, за його словами, ініціюється створення оперативного координаційної ради під робочою назвою "Урожай 2020". В координаційну раду увійдуть представник Офісу Президента, представники міністерства економіки, сам міністр економіки, який вже підтвердив свою участь в цьому форматі.

"В цей же координаційна рада мають увійти представники РНБО, тому що в поточних умовах це серйозний виклик для них теж. Сьогодні у нас вже є запити від профільних асоціацій хіміків та аграріїв, які готові надати своїх експертів, і ми будемо активно використовувати досвід і бачення фахівців, які в прямому і переносному сенсі працюють "в полях", і які можуть давати швидку зворотний зв'язок", - зазначив Устенко.

За його словами, в разі необхідності будуть залучені профільні фахівці інших міністерств і з регіонів.

"Очевидно, що до вирішення багатьох завдань знадобиться залучати не тільки представників аграрного сектору, або хіміків, або представників сільськогосподарського машинобудування, але потрібні будуть фахівці з міністерства інфраструктури, потрібні будуть фахівці з силових відомств, якщо будуть порушуватися такого роду моменти. Можливо, будуть потрібні фахівці з міністерства фінансів", - заявив радник президента.

Устенко зазначає, що це перші посівні кампанії та перший урожай в історії незалежної України, які необхідно буде забезпечити в таких екстраординарних умовах.

"Це реальна боротьба за стабільність на українському продовольчому ринку, а також за наш експорт. Тому, повинна бути комплексна злагоджена робота держави спільно з представниками критично важливих галузей. Завдання координаційної ради у тому, щоб оперативно реагувати на проблеми й нові виклики", - резюмував Устенко.

Нагадаємо, число заражених коронавірусом в Україні станом на сьогодні налічує майже 800 хворих. Кількість смертей від COVID-19 склало 20 осіб