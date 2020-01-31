Офіс генпрокурора планує повне перезавантаження системи захисту прав дитини

Офіс генерального почав роботу над повною перезавантаженням системи захисту прав дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мемедова, на даний момент вже повністю реформовано відповідне управління ОГП, а також розширено його повноваження.

"Зараз Офіс працює над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини: від розробки стратегії з використанням кращих світових практик та ролі прокуратури в цих процесах до реалізації пілотних проектів з медіації та превенції", - зазначили в ОГП.

Також в Офісі генпрокурора наголосили на необхідності створення спеціалізованого інституту: суддів, слідчих, прокурорів і адвокатів.

Найближчим часом планується реалізація пілотного проекту в Києві та Київській області, за принципом американського Children's Justice Centre.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада схвалила комплекс заходів щодо поліпшення становища дітей в Україні. Законопроект "Про стан соціального захисту дітей та невідкладних заходів, спрямованих на захист прав дитини в Україні" підтримав 351 нардеп.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням, прийнявши законопроект №2494 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України".