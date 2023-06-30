Офис Генпрокурора объявил подозрение народному депутату Алексееву

Сообщается, что при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, главе подкомитета в Комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате от партии "Европейская солидарность" Сергее Алексееве.

Фото: Генпрокуратура объявила подозрение народному депутату Алексееву (t.me/pgo_gov_ru)

По месту жительства подозреваемого продолжаются следственные действия. По данным следствия, нардеп путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов. Следователями зафиксировано получение 30 тысяч долларов. Предварительно, ранее он получил еще 20 тысяч долларов.

В чем подозревают народного депутата

По данным СБУ, нардеп обещал иностранцу свое содействие для избежания экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

На основании собранных улик генеральный прокурор Украины санкционировал объявление парламентарию о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.