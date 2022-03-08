ОЕСР припинила співпрацю з Росією і Білоруссю

Рада Організації економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР) прийняла рішення про негайне припинення участі Росії і Білорусі в органах ОЕСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОЕСР..

Члени ОЕСР також доручили Генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки демократично обраного уряду України, в тому числі щодо підтримки відновлення та реконструкції.

Рада ОЕСР в перший день агресії, 24 лютого прийняла рішення переглянути співпрацю з Росією і оцінити економічні та соціальні наслідки агресії щодо України.Наступного дня організація припинила процес приєднання РФ до ОЕСР.

ОЕСР є глобальним політичним форумом, який просуває політику, спрямовану на збереження свободи особистості та поліпшення економічного і соціального благополуччя людей у всьому світі.