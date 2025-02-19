Сразу потеряют статус защиты. В Чехии сделали громкое заявление о беженцах

Что известно о заявлении чешского политика

Вит Ракушан в своем заявлении отметил, что надо предотвратить вторую волну беженцев, чтобы в мирное время к ним не прибыло большое количество мужчин, которые хотели бы присоединиться к своим семьям, что уже проживают в Чехии.

"Как бы ни закончилась война, никто не сможет сюда приехать после ее окончания в рамках института временной защиты. Кроме того, если бы речь шла о воссоединении семьи, оно должно было бы происходить в соответствии с действующей повесткой дня в отношении иностранцев, которую имеет Чешская Республика", - сказал министр.

Украинские мужчины, чьи семьи проживают в Чехии, не получат автоматической защиты. Они будут должны подать заявление по стандартной процедуре, при этом Правительство сможет его принять или отклонить.

В случае прекращения войны в Украине временная защита украинских беженцев в Чехии закончится уже на следующий день, но они смогут там оставаться еще в течение определенного времени, например года или полтора.

В этот период для них будут действовать условия, такие как и для остальных иностранцев. В частности, они смогут подать заявление на временное проживание или политическое убежище, прежде всего речь идет о жителях оккупированных территорий.

"По данным опросов, около 50% беженцев говорят, что хотели бы остаться здесь. Однако опыт показывает, что кто-то из них может передумать, кто-то переедет, потому что нашел здесь работу, семьи растут. Если бы это было около 50%, рассчитываем на двести тысяч человек, с этой ситуацией мы бы точно справились", - заявил чиновник.

Вит Ракушан также отметил, что решение о прекращении статуса беженцев в случае окончания войны должно быть принято на уровне Европейского Союза. Чехия и Польша, которая сейчас глава в Совете до конца июня, уже готовят для этого документы.

"Наше стремление заключается в том, чтобы примерный вариант предложения обязательно существовал во время польского председательства", - отметил министр.

Добавим, что в Польше сейчас находятся более 990 тысяч украинских беженцев, в Чехии - более 397 тысяч.

Будут ли возвращать беженцев домой

В Европейском Союзе также должны создать центры возвращения, которые будут способствовать возвращению украинцев на родину. Такие заведения в ближайшие недели должны открыть в Германии, уже ведутся переговоры в Польше и Австрии, также такой центр создадут в Чехии, туда планируют привлечь украинских работников.

"Они бы предлагали работу в Украине, проживание, перспективы жизни и условия, при которых люди вернутся. В то же время они также помогали бы украинцам, которые решили остаться здесь, организовывать их переезд в другую страну", - добавил министр.

Отметим, что в конце января министр внутренних дел Чехии обсуждал этот вопрос с вице-премьер-министром Украины Алексеем Чернышовым. Сейчас Чехия ожидает детальной информации от Украины.