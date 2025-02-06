Сразу будут бить пенальти: УЕФА готовит революцию в правилах для Лиги чемпионов

Такое решение должно уменьшить нагрузку на игроков и снизить плотность календаря для ведущих клубов. Предложение получило поддержку от различных заинтересованных сторон, включая профсоюзы игроков.

Расширение основного этапа Лиги чемпионов и дополнительные турниры, такие как Клубный чемпионат мира ФИФА, усилили нагрузку на команды. Отмена дополнительного времени может также быть привлекательным для телетрансляторов благодаря сокращению продолжительности матчей.

Эта идея следует за предыдущим решением УЕФА об отмене дополнительного времени в Суперкубке, начиная с 2023 года. Для внедрения нового изменения в правилах необходимо соответствующее решение Исполнительного комитета УЕФА.

Изменение в правилах, вероятно, произойдет не раньше завершения текущего цикла телевизионных прав на ЛЧ. Нынешние соглашения с вещателями действуют до 2027 года.

Отметим, что в прошлом сезоне только три матча Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/8 финала, дошли до овертаймов. А в сезоне-2022/23 дополнительного времени не понадобилось ни в одной игре.