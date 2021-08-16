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Схвалив "чарівне зілля" проти COVID: голову МОЗ Шрі-Ланки знизили на посаді

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Шрі-Джаяварденепура-Котте, Понеділок 16 серпня 2021 13:16
Схвалив "чарівне зілля" проти COVID: голову МОЗ Шрі-Ланки знизили на посаді Фото: президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса (facebook.com/gotabayar)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса знизив на посаді міністра охорони здоров'я, який публічно схвалив чаклунство і чарівні зілля для боротьби з COVID-19. У країні погіршилася ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Пост голови МОЗ країни Павітри Ванняраччі передали Кехелії Рамбуквеллі, який також є офіційним представником уряду.

Повідомляється, що Ванняраччі був в реанімації в січні після зараження вірусом, незважаючи на те, що публічно прийняв і схвалив "чарівне зілля" проти коронавірусу, зроблене чаклуном.

Міністерство під керівництвом Ванняраччі піддалося інтенсивній критиці через недооцінку випадків зараження коронавірусом.

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Коронавірус Шри-Ланка
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