Одобрил "волшебное зелье" против COVID: главу Минздрава Шри-Ланки понизили в должности
Фото: президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса (facebook.com/gotabayar)
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса понизил в должности министра здравоохранения, который публично одобрил колдовство и волшебные зелья для борьбы с COVID-19. В стране ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.
Пост главы Минздрава страны Павитры Ванняраччи передали Кехелии Рамбуквелле, который также является официальным представителем правительства.
Сообщается, что Ванняраччи был в реанимации в январе после заражения вирусом, несмотря на то, что публично принял и одобрил "волшебное зелье" против коронавируса, сделанное колдуном.
Министерство под руководством Ванняраччи подверглось интенсивной критике из-за недооценки случаев заражения коронавирусом.