"Одноразові бійці". Гайдай розповів, як Росія використовує в'язнів на фронті

Росіяни стали активно використовувати засуджених на полі бою, як розхідний матеріал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону .

За словами Гайдая, росіяни використовують свіжомобілізованих з тюрем, як гарматне м'ясо. Таких людей постійно використовують на лінії вогню, внаслідок чого вони регулярно гинуть.

Очільник області заявив, що ув'язнені не проходять жодної підготовки, не мають нормальної зброї, а їх головне завдання виявити позиції українських військових.

"Загиблих з ПВК не обліковують", — підсумував Гайдай.