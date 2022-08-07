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"Одноразові бійці". Гайдай розповів, як Росія використовує в'язнів на фронті

Фото: "Одноразові бійці". Гайдай розповів, як Росія використовує в'язнів на фронті (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни стали активно використовувати засуджених на полі бою, як розхідний матеріал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону.

За словами Гайдая, росіяни використовують свіжомобілізованих з тюрем, як гарматне м'ясо. Таких людей постійно використовують на лінії вогню, внаслідок чого вони регулярно гинуть.

Очільник області заявив, що ув'язнені не проходять жодної підготовки, не мають нормальної зброї, а їх головне завдання виявити позиції українських військових.

"Загиблих з ПВК не обліковують", — підсумував Гайдай.

Нагадаємо, що місяць тому Головне управління розвідки України повідомляло про факти, коли російських ув'язнених направляли воювати проти України.

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