Одноразовая помощь в случае смерти военного: кто может получить и какие документы нужны

"Право на получение помощи в размере 15 млн грн регламентируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", - рассказали в ТЦК.

Кто может получить помощь?

На выплаты могут рассчитывать не только члены семьи, но и находящиеся на его иждивении лица.

Членами семьи военнослужащих являются:

жена (супруг);

дети;

родители.

Обратиться за получением компенсации можно в течение трех лет с момента гибели военнослужащего.

Какие документы нужны

Необходимые документы и другие условия прописаны в Приказе Министерства обороны Украины №45 от 25 января 2023 года "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты единовременного денежного пособия при гибели (смерти) военнослужащих Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения".

"Главный документ для получения помощи - это свидетельство о смерти военнослужащего. Оно выдается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния граждан", - отмечают в ТЦК.

Днем возникновения права на получение указанной помощи является дата гибели военнослужащего, указанная в свидетельстве о смерти. Также на помощь можно рассчитывать в случае смерти военнослужащего в течение года от ранения (травмы, контузии, увечья), связанного с защитой Родины, полученного во время действия военного положения.

Как получить помощь?

Для получения единовременного денежного пособия необходимо обратиться к командиру воинской части (лично или путем обращения в районный ТЦК и СП) с просьбой предоставить:

Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего;

Денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения, предусмотренной пунктом 1 постановления КМУ от 28.02.2022 № 168 или выписку из приказа о выплате такого вознаграждения.

После получения этих документов необходимо обратиться в ближайший районный ТЦК и СП, добавив следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность;

согласие на обработку персональных данных (оформляется в ТЦК и СП);

Копии страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Свидетельство о смерти военнослужащего;

Свидетельство о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);

Свидетельство о браке (для выплаты супруге);

Свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям);

Для лиц, находившихся на содержании погибшего (умершего) - документ, подтверждающий пребывание на содержании погибшего (умершего) военнослужащего;

Для законных представителей несовершеннолетних детей погибшего военнослужащего - решение местной государственной администрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, попечительства;

Справка о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений - предоставляется получателем помощи в возрасте 16 лет и старше;

Заявление о выплате единовременного пособия (оформляется в ТЦК и СП по определенной форме приложением №1 приказа МОУ №45 от 25 января 2023 года).

"В районном ТЦК и СП заверяют копии всех документов и передают их в областной ТЦК и СП для проверки и составления предварительного заключения о возможности назначения помощи с последующим направлением на рассмотрение Комиссии Министерства обороны Украины через Департамент социального обеспечения МОУ. Получив документы, Комиссия должна в течение 30 дней принять решение о назначении компенсации или об отказе в выплате", - объяснил заместитель начальника сектора социальных выплат - начальник отдела оформления пособий, военных пенсий и льгот сектора социальных выплат Одесского областного ТЦК и СП, подполковник Юрий Валянов.

Как выплачивается помощь

Выплата помощи осуществляется областным ТЦК и СП на основании приказа начальника не позднее 5 рабочих дней со дня поступления средств для выплат помощи путем перечисления денег на счет в государственном банке, указанном получателем помощи в своем заявлении.

Следует отметить, что выплаты производятся поэтапно - на первом этапе 1/5 от назначенной суммы единовременного денежного пособия; а остаток невыплаченной суммы пособия (4/5 от назначенной суммы) - ежемесячно, долями в течение 40 последующих месяцев.