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На одном из турецких курортов жители Молдовы "учились" совершать беспорядки на протестах, - СМИ

Фото: в Турции жителей Молдовы готовили к массовым беспорядкам (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 6 марта, группа граждан Молдовы вернулась домой из Турции. Там они якобы проходили учебу по подготовке массовых беспорядков во время протестов, организацией которых занимается пророссийская партия "Шор".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV8.

Предварительно несколько десятков жителей Кишинева и нескольких районов Молдовы находились три дня на турецком курорте. Там они якобы проходили специальную подготовку и вернулись в аэропорт турецкой столицы в понедельник, 6 марта.

Журналистам удалось застать нескольких мужчин спортивного телосложения, которые выходили из аэропорта и направлялись в микроавтобусы, ожидавшие их на стоянке.

"Некоторые из них пытались закрыть лицо, а другие убегали, чтобы не попасть в объектив камеры", - говорится в репортаже.

При этом автобусы, на котором они следовали, почти два часа простояли на контрольно-пропускном пункте. Почему именно транспорт был задержан - неизвестно.

"Пока мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку следственные действия еще продолжаются. Мы также подтверждаем, что в рамках своих законных полномочий Служба расследует любые элементы, угрожающие национальной безопасности, соблюдая при этом принципы верховенства права", - ответили в службе информации и безопасности в Молдове.

Ранее РБК-Украина объясняла, какую опасность представляют антиправительственные протесты в Молдове, как это может повлиять на Украину и зачем это России.

Напомним, по данным СМИ, ЕС готовит гражданскую миссию по укреплению безопасности Молдовы.

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