На одном из турецких курортов жители Молдовы "учились" совершать беспорядки на протестах, - СМИ

В понедельник, 6 марта, группа граждан Молдовы вернулась домой из Турции. Там они якобы проходили учебу по подготовке массовых беспорядков во время протестов, организацией которых занимается пророссийская партия "Шор".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV8 .

Предварительно несколько десятков жителей Кишинева и нескольких районов Молдовы находились три дня на турецком курорте. Там они якобы проходили специальную подготовку и вернулись в аэропорт турецкой столицы в понедельник, 6 марта.

Журналистам удалось застать нескольких мужчин спортивного телосложения, которые выходили из аэропорта и направлялись в микроавтобусы, ожидавшие их на стоянке.

"Некоторые из них пытались закрыть лицо, а другие убегали, чтобы не попасть в объектив камеры", - говорится в репортаже.

При этом автобусы, на котором они следовали, почти два часа простояли на контрольно-пропускном пункте. Почему именно транспорт был задержан - неизвестно.

"Пока мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку следственные действия еще продолжаются. Мы также подтверждаем, что в рамках своих законных полномочий Служба расследует любые элементы, угрожающие национальной безопасности, соблюдая при этом принципы верховенства права", - ответили в службе информации и безопасности в Молдове.