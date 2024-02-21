В одном из поселков Харьковской области ввели карантин из-за бешенства

Специалисты зафиксировали случай бешенства у домашнего кота в поселке Золочев Харьковской области. Там введен карантин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Харьковской области.
По данным ведомства, местная жительница обратилась к ветеринарам. Она рассказала, что 17 февраля скончался ее кот. Специалисты выяснили, что еще 10 февраля животное отказалось от еды и воды.
"На следующий день у владелицы возникло подозрение, что в горле кота кость, а при попытке ее вытащить, животное покусало и поцарапало хозяев. Костю достали, однако кот умер", - говорится в сообщении.
Владельцам животного рекомендовали обратиться за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение.
Бешенство – это острое инфекционное заболевание, общее для человека и теплокровных животных. Оно поражает ЦНС и повреждает нейроны головного и спинного мозга. Возбудителем бешенства является вирус, который передается не только при укусе, но и при ослюнении. То есть если человека даже просто коснулось больное животное и на кожу попало немного слюны, то сквозь малейшие ссадины и ранки вирус проникнет в кровь. Болезнь очень опасна и лечению не подлежит.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как и когда привиться от бешенства. Следует заметить, что бешенство имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека.
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