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В одном из районов Киевской области упали обломки сбитых дронов, есть повреждения

Четверг 24 октября 2024 09:47
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В одном из районов Киевской области упали обломки сбитых дронов, есть повреждения Фото: последствия падения обломков в Киеве (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 24 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотными летательными аппаратами. Обломки дронов, во время отражения атаки, упали в одном из районов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как отмечают в ОВА, воздушную тревогу в области объявляли дважды, а во время отражения атаки в регионе работала противовоздушная оборона (ПВО), которая позволила избежать попаданий по объектам критической и жилой инфраструктуры.

Фото: последствия падения обломков в Киеве (t.me/kyivregionpolice)

В одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.

"Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", - добавляет ОВА.

Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Обстрел Украины

С начала масштабного вторжения России постоянные террористические обстрелы территории Украины стали обыденностью. Российские войска применяют различные виды вооружений: ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ), а также беспилотные летательные аппараты. В последнее время оккупанты особенно активно используют дроны, запуская их практически каждую ночь для атак на украинские объекты.

В ночь на 24 октября террористы атаковали Украину:

  • двумя крылатыми ракетами Х-22;
  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59;
  • 50 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

В общей сложности, по состоянию на 08:30, ПВО удалось уничтожить 40 вражеских дронов.

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