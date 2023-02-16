В одном из районов Киева из-за аварии срочно отключают свет

Жителей Голосеевского района Киева предупредили об экстренных отключениях электроэнергии в связи с аварией на линии электропередач в четверг, 16 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Сообщается, что на энергооборудовании Киевтеплоэнерго, питающего транзитные линии, произошла авария. Поэтому в работе осталась одна линия, которая питает Голосеевский район столицы.

"Она не может передать всю необходимую электроэнергию и перегружается. Поэтому НЭК Укрэнерго предоставляет распоряжение снижать потребление. Для части потребителей района отключения будут происходить по графику, размещенному на сайте ДТЭК Киевские электросети, пока Киевтеплоэнерго не возобновит работу своего оборудования", - сказано в сообщении .

В ДТЭК отметили, что специалисты уже приступили к ремонту на месте аварии и пытаются в ближайшие сроки ликвидировать ее.