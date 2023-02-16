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В одном из районов Киева из-за аварии срочно отключают свет

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Киев, Четверг 16 февраля 2023 19:25
В одном из районов Киева из-за аварии срочно отключают свет Фото: в одном из районов Киева из-за аварии срочно отключают свет (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жителей Голосеевского района Киева предупредили об экстренных отключениях электроэнергии в связи с аварией на линии электропередач в четверг, 16 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Сообщается, что на энергооборудовании Киевтеплоэнерго, питающего транзитные линии, произошла авария. Поэтому в работе осталась одна линия, которая питает Голосеевский район столицы.

"Она не может передать всю необходимую электроэнергию и перегружается. Поэтому НЭК Укрэнерго предоставляет распоряжение снижать потребление. Для части потребителей района отключения будут происходить по графику, размещенному на сайте ДТЭК Киевские электросети, пока Киевтеплоэнерго не возобновит работу своего оборудования", - сказано в сообщении .

В ДТЭК отметили, что специалисты уже приступили к ремонту на месте аварии и пытаются в ближайшие сроки ликвидировать ее.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что в пятницу, 17 февраля, в Киеве не будут выключать свет в связи с плановыми замерами электропотребления.

Также известно, что Украина может покрывать потребление электроэнергии самостоятельно и ситуация со светом остается стабильной. Но при похолодании или новых ударах импорт может быть восстановлен, что является дополнительным фактором безопасности.

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ДТЭК Киев відключеня світла
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