В одном из районов Херсона завтра не будет воды из-за ремонтных работ: список улиц

В Центральном районе Херсона завтра, 8 февраля, планируются ремонтные работы на водопроводной сети. Жители ряда улиц временно останутся без воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
С 8:00 до 17:00 в связи с выполнением ремонтных работ на водопроводной сети будет ограничена услуга водоснабжения для жильцов домов следующих улиц:
Жителям района рекомендуют произвести необходимый запас воды для обеспечения своих нужд.
Херсон постоянно находится под обстрелами российских захватчиков, в частности, бьющих по городу из артиллерии с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области.
К примеру, российская армия вечером среды, 30 января, начала массово обстреливать Херсон. Известно о попадании в один из районов города, повреждены дом и энергосеть.
А 1 февраля после ночных обстрелов Херсона в городе частично исчезло электричество. По этой причине троллейбусы не вышли на маршруты.
Также российская армия 2 февраля нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате пострадала женщина.
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