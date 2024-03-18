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На одном из пунктов пропуска между Украиной и Словакией на 3 дня введут ограничение движения

Понедельник 18 марта 2024 22:50
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На одном из пунктов пропуска между Украиной и Словакией на 3 дня введут ограничение движения Иллюстративное фото: на одном из пунктов пропуска между Украиной и Словакией будут введены ограничения движения (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В период с 19 по 21 марта через КПП "Вишнее Немецкое - Ужгород" на украинско-словацкой границе будет частично ограничено движение.

Об этом заявила пресс-секретарь таможни в Михаловце Яна Нимрихтерова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

По ее словам, это связано с проведением регулярного обслуживания и проверки дорожных весов.

Ограничения касаются, в первую очередь, грузовых перевозок и будут действовать с 8:00 до 18:00 по среднеевропейскому времени. В этот период движение автомобилей будет перекрыто в одной полосе.

Водителей просят быть более внимательными и соблюдать временные дорожные знаки и указания очередных таможни и полиции. А также планировать маршрут и альтернативные пункты пропуска.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых автомобилей. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы – как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокировку польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";
  • "Краковец".

5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".

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Ужгород Граница с Украиной
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