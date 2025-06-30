На одном из островов Киева просел грунт под домом: жители обвиняют "Ковальскую"

На острове Водников в Киеве во дворе одного из домов внезапно провалился грунт. Жители обвиняют компанию "Ковальская", которая уже несколько лет подряд проводит работы по добыче песка по руслу Днепра.

По словам Людмилы Понеговой, во дворе дома которой и произошло ЧП, пропасть сначала появилась под ее крыльцом и быстро начала разрастаться - теперь под угрозой оказался сам фундамент дома.

По словам местных жителей, причина - в непрерывном намыве песка неподалеку, который осуществляет компания "Ковальская". Несмотря на многочисленные обращения в Минприроды, Госэкоинспекцию, полицию и правительственную горячую линию, работы не только не прекращаются - они продолжаются круглосуточно.

Реакция полиции и ГСЧС

Сегодня, 30 июня, на место инцидента жители вызвали полицию. Правоохранители прибыли, однако, по словам свидетелей, отказались открывать уголовное производство, якобы из-за отсутствия экспертного заключения о причинах провала.

Обращение также зафиксировала служба ГСЧС, впрочем официального комментария по ситуации пока не предоставила.

"Мы зафиксировали событие, полиция приехала, но сказала, что без заключения экспертов не могут возбудить дело. Они только выдали номер обращения. Водная полиция вообще отказалась, сказала, что это не их компетенция", - рассказала жительница Лидия, которая помогала фиксировать событие.

Не знают, как жить дальше в собственных домах

Людмила Понегова признается, что не знает, как дальше жить в собственном доме, ведь ей страшно за свою безопасность и безопасность дома.

"Я сегодня выхожу из дома, а у меня возле лестницы образовалась воронка. Глубокая, лопата заходит, и ее не видно. Она пошла под лестницу, и они у меня теперь держатся на честном слове. Глубина сантиметров 90, ширина метр двадцать. И оно расширяется. Я не знаю, что делать. Может, дальше под сам дом пойдет. Я боюсь. Мне плохо стало, когда я это увидела. А какая гарантия, что завтра не провалится еще глубже?" - отмечает Людмила.