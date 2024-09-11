В одном из облцентров Украины хотят остановить весь транспорт: что известно

В Запорожье планируют останавливать общественный транспорт каждый день во время общенациональной минуты молчания. Остановка будет касаться и частных перевозчиков.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект решения на сайте Запорожского городского совета.

Останавливать общественный транспорт Запорожья во время общенациональной минуты молчания предлагается в проекте решения "Об оказании почестей памяти погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины" Запорожского городского совета.

"Проектом решения предлагается жителям Запорожской городской территориальной общины, субъектам хозяйствования всех форм собственности, органам власти проводить ежедневно общенациональную минуту молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины путем остановки движения пешеходов, транспорта, производственных процессов (по возможности), соблюдения тишины", – говорится в пояснительной записке.

Остановка транспорта будет касаться и частных перевозчиков на городских маршрутах. В это время безопасность дорожного движения будет обеспечивать патрульная полиция.

Фото: Почтение памяти (иллюстративное gettyimages.com)

В коммунальном транспорте в 9:00 будут включать дополнительное аудиосопровождение. Также предлагается обратиться к владельцам интерактивных рекламных средств, чтобы во время минуты молчания проходила трансляция аудио- или видеосопровождения.

Проведение ежедневной общенациональной минуты молчания в 9:00 по погибшим в результате вооруженной агрессии РФ введено указом президента с 17 марта 2022 года. Минуту молчания проводят в организациях, медицинских учреждениях, учебных заведениях. Почтение памяти погибших можно видеть на улицах населенных пунктов, в магазинах, когда люди останавливаются и прекращают разговоры в это время.