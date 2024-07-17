В одном из городов Сумской области вводят графики подачи воды

По его словам, из-за отключения электроэнергии воду в микрорайонах "Жилмассив", "КВРЗ" и селе Подлипное будут подавать только утром и вечером.

"В связи с тем, что сейчас фактически нет электроснабжения в нашем городе, в двух микрорайонах и в селе Подлипном сейчас практически отсутствует водоснабжение... Сегодня в тестовом режиме, а завтра на постоянной основе воду подают с 6:00 до 10: 00 и с 16:00 до 22:00", - заявил он.

Мэр отметил, что воду будут подавать с помощью генераторов. Как сказал Семенихин, подача воды генераторами дорого обойдется, поэтому городские власти решили отказаться от ремонта коллекторов и водопровода для обеспечения жителей водой в жару.

Позже городской голова сообщил, что в Конотопе будут работать все "Пункты несокрушимости". Там горожане смогут зарядить гаджеты и пользоваться интернетом.