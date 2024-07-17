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В одном из городов Сумской области вводят графики подачи воды

Фото: в части Конотопа вводят графики подачи воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В одном из городов Сумской области вводят графики подачи воды из-за отключения света. Подачу воды будут ограничивать в части Конотопа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина в Facebook.

По его словам, из-за отключения электроэнергии воду в микрорайонах "Жилмассив", "КВРЗ" и селе Подлипное будут подавать только утром и вечером.

"В связи с тем, что сейчас фактически нет электроснабжения в нашем городе, в двух микрорайонах и в селе Подлипном сейчас практически отсутствует водоснабжение... Сегодня в тестовом режиме, а завтра на постоянной основе воду подают с 6:00 до 10: 00 и с 16:00 до 22:00", - заявил он.

Мэр отметил, что воду будут подавать с помощью генераторов. Как сказал Семенихин, подача воды генераторами дорого обойдется, поэтому городские власти решили отказаться от ремонта коллекторов и водопровода для обеспечения жителей водой в жару.

Позже городской голова сообщил, что в Конотопе будут работать все "Пункты несокрушимости". Там горожане смогут зарядить гаджеты и пользоваться интернетом.

 

Ситуация со светом в Украине

Из-за массированных атак России и серьезных повреждений объектов энергетики в Украине вводят отключения света по графикам. Ограничения действуют в течение всех суток.

Следует добавить, что в последние дни в Украине усилили отключения света. Причиной этого является аномальная жара.

Вчера, 16 июля, в Сумской области были максимальные отключения света из-за системной аварии в энергосети.

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Сумская областьКонотопВодоснабжениеОтключения света