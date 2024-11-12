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В одном из городов Германии меняют правила выдачи паспортов украинцам: как получить

В Гамбурге прекращают выдачу украинцам загранпаспортов в порядке "живой очереди" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В одном из самых больших городов Германии паспорт гражданина Украины для выезда за границу больше не будут выдавать в порядке "живой очереди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального консульства Украины в Гамбурге.

Что именно меняется для украинцев и когда

Согласно информации генконсульства, в Гамбурге с 14 ноября 2024 года прекратят предоставление ряда услуг гражданам Украины в порядке "живой очереди".

Речь идет:

  • о выдаче изготовленного паспорта гражданина Украины для выезда за границу (ПГУВГ)
  • о продлении срока действия ПГУВГ
  • о внесении сведений о ребенке в ПГУВГ законного представителя

Уточняется, что указанные услуги будут предоставляться на общих основаниях - путем получения слота в е-Очереди.

Следовательно, для получения консульских услуг необходимо:

  • осуществить онлайн-запись на консульский прием
  • получить конкретную дату и время для визита в учреждение

При этом гражданам Украины мужского пола призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые находятся/проживают за границей, вместе с документами, необходимыми для получения консульской услуги, нужно также подать свой военно-учетный документ в электронном виде - в приложении "Резерв+ на смартфоне пользователя.

Консульские услуги гражданам Украины в Гамбурге

Напомним, Гамбург - несуверенный город-государство и одновременно федеральная земля Германии. По численности населения это второй город страны и шестой город Европейского Союза (а также самый большой нестоличный город ЕС).

После полномасштабного вторжения РФ тысячи украинцев (преимущественно женщины с детьми) нашли убежище именно там. Учитывая это, Генеральное консульство Украины в Гамбурге предоставляет нашим гражданам немалое количество консульских услуг.

Ранее выдача вновь прибывших в генконсульство паспортных документов происходила в порядке "живой очереди" в рабочие дни (с понедельника по четверг включительно).

Не нужна была онлайн-запись и для таких консульских услуг, как продление срока действия загранпаспорта или же внесение сведений о ребенке в загранпаспорт одного из родителей.

Читайте также, почему и как в Германии предлагают изменить статус беженцев из Украины.

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