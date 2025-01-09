На одном из КПП на границе с Румынией ограничат движение до марта
На одном из КПП на границе с Румынией продолжат ремонт моста. В связи с этим ограничат движение транспорта в пункте пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.
Ограничения введут на пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". По информации румынской стороны, в пункте пропуска продолжат ремонтные работы на мосту.
Будут введены ограничения в автомобильном движении с 09:00 до 15:30 в период с 10 января по 28 февраля 2025 года.
"Доступ пешеходов во время ремонтных работ будет осуществляться без ограничений", - сообщили таможенники.
Ситуация на границе Украины
Стоит отметить, что сейчас украинские границы с Молдовой и странами ЕС не блокируются. Последний раз польские фермеры блокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной в конце ноября. Движение грузовиков на границе разблокировали после двух дней протестов.
Ранее пограничники предупреждали украинцев о возможном увеличении очередей на границе с Польшей. Как и ожидалось, после новогодних праздников на границах наблюдается повышение пассажиропотока.
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