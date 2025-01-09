На одном из КПП на границе с Румынией ограничат движение до марта

Фото: украинцев предупредили об ограничении движение на границе с Румынией (Getty Images)

На одном из КПП на границе с Румынией продолжат ремонт моста. В связи с этим ограничат движение транспорта в пункте пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.

Ограничения введут на пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". По информации румынской стороны, в пункте пропуска продолжат ремонтные работы на мосту. Будут введены ограничения в автомобильном движении с 09:00 до 15:30 в период с 10 января по 28 февраля 2025 года. "Доступ пешеходов во время ремонтных работ будет осуществляться без ограничений", - сообщили таможенники.