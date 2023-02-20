В одном из департаментов Киева отстранили чиновников, подозреваемых в получении взятки

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА призвали правоохранительные органы провести необходимые следственные действия и вынести решение против чиновников, подозреваемых в извлечении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение департамента в Facebook .

Так, 20 февраля правоохранительными органами был произведен обыск в управлении торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации, а также в коммунальном предприятии "Свиточ" города Киева, сообщают в Департаменте.

"Обыск проведен на основании определения следственного судьи Соломенского суда г. Киева. По мнению судьи, которым дано разрешение на обыск, есть основания полагать, что упомянутые должностные лица имели целью получить неправомерную выгоду в размере 500 долларов США за принятие ряда решений, связанных с их профессиональной деятельностью. Департамент считает недопустимым проявления коррупции в своей деятельности и призывает правоохранителей провести необходимые следственные действия и суд вынести решение, если данные факты будут доказаны в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Также руководство Департамента инициировало проведение служебного расследования по фактам, изложенным в определении следственного судьи. И одновременно отстранило фигурантов дела от должностей.