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По одной и две очереди: как в Украине будут выключать свет 21 августа

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как выключать свет 21 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине, во всех регионах завтра, 21 августа, будут действовать графики отключений света. Свет будут выключать во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

По данным "Укрэнерго", завтра свет будут выключать с 16:00 до 24:00.

В период с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В остальные часы – без ограничений.

Потребление объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Отключение света в Украине

С мая этого года украинская энергогенерация подвергалась многочисленным обстрелам со стороны РФ, что заставило энергетиков ввести графики отключения электроэнергии. Летом ситуация усложнилась из-за аномальной жары и ремонта энергоблоков на АЭС. В конце июля положение улучшилось, и с 29 июля графики отключений больше не применялись.

Однако с понедельника, 19 августа, из-за возвращения в Украину жары, энергетики снова начали вводить графики отключений света.

В частности, заместитель министра энергетики СветланаГринчук просила украинцев на этой неделе экономно использовать электроэнергию в пиковые часы - утром и вечером.

Более подробно о ситуации с графиками – в материале РБК-Украина .

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