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По одной и две очереди: в "Укрэнерго" дали графики отключения света на 3 сентября

Иллюстративное фото: украинцам рассказали об отключении света 3 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 3 сентября, снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключать в одной и двух очередях одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

По указанию "Укрэнерго" завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений на протяжении всех суток.

Завтра графики будут действовать следующим образом:

  • 00:00 – 06:00 – одна очередь;
  • 06:00 – 09:00 – две очереди;
  • 09:00 – 16:00 – одна очередь;
  • 16:00 – 24:00 – две очереди.

В то время, когда электроснабжение восстанавливается по графику, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения нескольких мощных приборов.

Свет в Украине

С начала мая этого года Россия уничтожила около 80% электрогенерации Украины. Поэтому в Украине были введены графики отключения электроэнергии. Несмотря на сложности, специалистам удалось возобновить ряд энергообъектов.

Однако 26 и 27 августа Россия снова нанесла удар по энергетической инфраструктуре страны. Поэтому были вновь введены графики отключения света.

Также в ДТЭК объясняли, почему об экстренных отключениях света не предупреждают .

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