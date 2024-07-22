По одной схеме. Сносу усадьбы Малина предшествовало уничтожение еще двух исторических построек, - Шуляк

По ее словам, таким дерзким способом участки под строительство ЖК и БЦ получили застройщики, по инициативе которых снесли исторические здания на Рейтарском и Набережно-Крещатицком. Если в ближайшее время не принять меры по предотвращению этой схемы, Киев может потерять еще не одно историческое здание.

"В справочнике "Весь Киевъ" за 1906 год было указано, что дом на Тургеневской, 22 (сейчас ул. Конисского) принадлежит купцу Василию Малину. композицию старой улочки. Это последнее деревянное здание на этой улице.

По ее словам, застройщик, ради участка под строительство очередного ЖК на днях снес историческую усадьбу Малина, вел нечестную и дерзкую игру за нее более 7 лет. В 2017 году вплотную к усадьбе Малина, построенной еще в 1890 году, он построил 11-этажный ЖК Turgenev. А годом позже запланировал построить вторую очередь – уже на участке самой усадьбы Малина.

2Уполномоченные органы охраны культурного наследия за все это время не сделали ничего ради спасения здания - несмотря на все основания для этого, объект не внесли в реестр объекты культурного наследия и даже не предоставили статус только выявленного объекта культурного наследия", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что по данным Историко-архитектурного опорного плана города Киева, дом расположен в историческом ареале города и признан значительным историческим зданием под названием "Усадебный жилой дом" второй половины XIX в. Кроме этого, усадьбу Малина внесли в список зданий, подпадающих под дополнительную защиту. Есть также вывод Украинского института национальной памяти о том, что усадьба Малина соответствует закону о дерусификации и может быть признана памятником истории.

"Но при всем этом застройщик сумел добиться своего - историческое здание снесли", - подчеркнула Шуляк.

Нардеп отметила, что первые попытки сноса осуществили в конце июля 2021 года и продолжили в августе - несмотря на предписание департамента городского благоустройства, запрещающего строительные работы, пока застройщик не покажет необходимые разрешения. Чуть позже – в начале сентября 2021 года в дом привезли тяжелую технику. После сообщений о возможном сносе КГГА отправила в дом инспекции департамента охраны культурного наследия и департамента городского благоустройства, которые остановили строительные работы.

"Но застройщик сразу задекларировал, что он не сносит дом, а проводит реконструкцию. Впрочем, как свидетельствует опыт, такая реконструкция на практике часто происходит к фундаменту. То есть, по сути, после нее от здания ничего не остается. Поэтому Киевсовет должен был бы ввести мораторий на реконструкцию усадьбы, но почему-то ограничилась рекомендацией воздержаться от нее", – сообщила Шуляк.

В декабре 2023 года на территории исторического дома Малина возобновили процессы по сносу исторического здания - несмотря на запрет на проведение любых работ от прокуратуры Киева. Застройщик также подал документацию в департамент охраны культурного наследия КГГА об отсутствии ценности и исторического значения усадьбы Малина. В апреле 2024 года петиция о сохранении усадьбы Малина набрала необходимые 6000 голосов. Но в июне 2024 года в официальном ответе горсовета по результатам рассмотрения петиции о запрете строительства ЖК на месте здания сообщили, что правовые основания для прекращения строительства ЖК пока отсутствуют.

“После этого застройщик пошел еще дальше – в июне Кассационный административный суд в составе Верховного Суда не поддержал обращение активистов по защите усадьбы. Решение объяснили тем, что у общества нет права на защиту культурного наследия в суде. Как результат – несколько дней назад здание снесли”, - констатировала Председатель комитета градостроительства.

Она добавила, что офис Генерального прокурора начал уголовное производство по поводу сноса исторического здания, но поскольку кейс усадьбы Малина - далеко не первый, стоит не "тушить пожар", привлекая прокуратору, а сосредоточиться на его предотвращении.

Шуляк подчеркнула, что в последнее время чуть ли не ежемесячно поступают тревожные новости о сносе или попытке уничтожения очередного памятника. В некоторых случаях - благодаря общественной огласке, преступление удается предотвратить, но есть случаи, когда даже он не помогает. Местные власти для защиты исторических зданий не делают ничего. А иногда даже помогает. Более того, застройщики все чаще стали оспаривать судебные решения о запрете на снос. Это, по мнению парламентарии, становится отрицательным трендом и эту схему нужно пересечь.

Нардеп привела пример – демонтаж здания на Набережно-Крещатицкой, известной как усадьба Бубновых. Его начали в августе 2023 года, и через месяц после общественной огласки и благодаря общественным активистам было принято решение внести историческое здание в Перечень объектов культурного наследия.

"Но до этого, уполномоченные органы в сфере охраны культурного наследия не только не принимали мер по защите исторически ценного здания, а наоборот согласовали проект строительства, который фактически мог уничтожить памятник. Как результат - на момент, когда КГГА передумала и решила" защитить исторический дом, ему уже был нанесен непоправимый ущерб", - сообщила Елена Шуляк.

Другой кейс, на который она обратила внимание – попытка снесения флигеля усадьбы Киевского уездного земства на Рейтарской, приказ на внесение которого в Реестр недвижимых памятников МКИП выдал 28 сентября 2023 года. Но тогда, подчеркнула Шуляк, застройщик подал в суд, чтобы признать этот приказ противоправным.

"Первую инстанцию застройщик проиграл в начале января 2024 года. Но после этого - в мае этого года, была апелляция, по которой суд удовлетворил иск застройщика и отменил Приказ МКИП о внесении флигеля в Реестр. ятки, а через процедуру ее внесения в Реестр в сентябре 2023 года», - объяснила Шуляк.

По ее словам, реестр недвижимых памятников Украины запущен в тестовом режиме 10 апреля 2024 года и для его полноценного запуска с имеющимися темпами верификации данных понадобится пять-десять лет. Пока пользователи могут не только ознакомиться с учетной информацией, но и увидеть охранные зоны объекта. Однако пока есть некоторые технические ограничения: ознакомиться с документацией можно только на объект, данные по которому внесены в систему и верифицированы.

Чтобы реестр полноценно выполнял свою памяткоохранную и антикоррупционную функцию, кроме запуска информационно-коммуникационной системы нужно реализовать еще несколько важных шагов. В частности, внести документацию по всем 144 тыс. объектов, инвентаризировать их, по некоторым обновить информацию. Данные о почти 105 тыс. объектах были внесены еще в ноябре 2023 года, но пока не верифицированы.

Кроме того, сейчас в Верховной Раде создают специальную межкомитетскую рабочую группу по защите объектов культурного наследия. В нее кроме членов Комитета градостроительства войдут представители комитета гуманитарной и информационной политики, народные депутаты, представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства культуры и информационной политики, центральных и местных органов власти, а также ученые и эксперты в сфере культурного наследия.

Задача рабочей группы – наработать законодательные изменения, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников, хотя и обострившуюся в результате российской вооруженной агрессии, но не новой для Украины вследствие действий застройщиков и сомнительных решений местных советов.

"Наша цель – найти все законодательные щели, позволяющие уничтожать памятники ради нового строительства. Найти, ликвидировать их и сформулировать новое, четкое и понятное законодательное поле без щелей для его обхода", – подытожила Елена Шуляк.