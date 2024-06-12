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Одно заявление - 10 услуг. В "Дії" запускают большое нововведение для бизнеса

Украина, Среда 12 июня 2024 14:40
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Одно заявление - 10 услуг. В "Дії" запускают большое нововведение для бизнеса Фото: в "Дії" запустили новую большую услугу для предпринимателей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На портале "Дія" запустили нововведения для бизнеса. Это новая комплексная услуга "е-Підприємець".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram и портал "Дія".

"е-Підприємець" - это сервис для упрощения ведения бизнеса. Теперь можно оформить онлайн 10 услуг в одном заявлении. Как отмечается, процесс занимает от 15 до 40 минут.

Какие услуги пока доступны:

  • государственная регистрация ФЛП;
  • государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащихся в ЕГР;
  • регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
  • государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
  • государственная регистрация создания ООО из модельного устава;
  • государственная регистрация перехода ООО на деятельность на основании модельного устава;
  • подача вакансий;
  • регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;
  • регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • открытие банковского счета

Услугой могут воспользоваться украинцы, которые планируют создать свое дело, или действующие предприниматели, которые хотят изменить или расширить направление своей деятельности.

Сервис предлагает комплексы услуг по нескольким видам малого бизнеса: для кафе, салонов красоты, точек продаж, ІТ или другого вида деятельности. Опросник уточняет детали сервисов, чтобы легче было определить, что именно нужно. Заявление автоматически посылается органам государственной власти после регистрации бизнеса.

Напомним, ранее мы объясняли, как уплатить налоги онлайн через "Дію".

Также РБК-Украина рассказывало, какие услуги для водителей доступны в приложении "Дія".

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