Одна из крупнейших нефтяных компаний РФ стала убыточной, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как пишет издание, в последних своих отчетах "Сургутнефтегаз" опубликовала только выручку, себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, а также доходы от "дочерних" предприятий. А вот имеющиеся у компании долгосрочные и краткосрочные ссуды, объем активов, запасы наличности и даже уставный капитал были обозначены как "секретно".

Однако из доступной информации следует, что чистая прибыль компании за полгода уменьшилась в 6 раз, до 139,9 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 168,7 млрд рублей. Он также снизился в шесть раз.

Интересно и то, что "Сургутнефтегаз" уже несколько десятилетий скрывает своих владельцев. В то же время, компания собирала на счетах валют и никуда ее не инвестировала. До начала полномасштабной войны РФ против Украины "Сургутнефтегаз" имел в резервах около 50 миллиардов долларов.

"Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основанная в 1993 году. Компания специализируется на добыче, переработке и реализации нефти, а также на производстве нефтепродуктов и природного газа. Ее главные активы сосредоточены в Западной Сибири, где находятся богатые нефтяные месторождения. Компания также контролирует несколько нефтеперерабатывающих заводов и владеет собственной заправочной сетью.

Стоит отметить, что "Сургутнефтегаз" – четвертая по объемам добычи и первая по объему наличных денег на счетах нефтяная компания Российской Федерации.

Россия засекретила официальные данные о добыче нефти

Россия засекретила данные о добыче нефти на фоне западных санкций из-за войны против Украины, оставив для наблюдения всего несколько показателей — морской экспорт и внутренние нефтеперерабатывающие заводы.

Москва изменила способ предоставления данных для оценок ОПЕК+, что усложнило независимую оценку сокращений добычи. Министерство энергетики теперь отчитывается в баррелях в день, используя коэффициент тонна-баррель на нижнем конце традиционных значений.

В июле экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев. Наиболее заметно сокращение поставок в Китай.

А по состоянию на 5 августа цены на нефть упали до семимесячного минимума . Причиной тому стал рост напряженности на Ближнем Востоке.

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