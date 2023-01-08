RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одно из тихоокеанских государств выпустило монету, посвященную событиям на Азовстали

Фото: в Ниуэ выпустили монету посвященную Азовстали (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Небольшое государство в Тихом океане - Ниуэ - выпустило памятную серебряную монету. Она посвящена событиям в городе Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top World Coins.

Новая монета имеет номинал в 5 долларов и называется "Воин Азовстали", она посвящена украинским защитникам Мариуполя.

На ее реверсе изображена воина в шлеме с забралом. На его рельефе созданы стилизованные изображения оборудования мощностей завода.

Известно, что дизайн монеты создавался по мотивам картины художника Максима Паленко "Мариуполь Азовсталь".

"Украинские солдаты, сопротивлявшиеся на "Азовстале", - доказательство того, что противостояние мощному агрессору всегда было и будет правильным. На этой серебряной монете весом 2 унции их борьба изображена с помощью напечатанного цифровым способом солдатом полка в метафорической броне. Его украшает металлургий завод, служивший им прикрытием и символом устойчивости. Пусть их героические подвиги никогда не будут забыты этой достопримечательностью. Он обязательно займет особое место в вашей коллекции и сердце", - отмечается в описании к монете.

На аверсе монеты разместили герб Ниуэ и надпись "Остров Ниуэ". На ней также содержится информация о номинале монеты - 5 долларов, ее вес - 2 унции, около 62,2 грамма, год выпуска - 2022, и пробе серебра, из которой она изготовлена - 999.

Фото: в Ниуэ выпустили монету, посвященную Азовстали (topworldcoins.com)

Ранее сообщалось, что проект "Азовсталь. Символ несгибаемости", в рамках которого фандрейзинговая платформа президента UNITED24 и группа "Метинвест" создали две серии браслетов с использованием последней довоенной партии стали комбината "Азовсталь", подошел к концу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь