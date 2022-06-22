Одна з мереж АЗС підняла ліміти на паливо: як купити додаткові літри

Компанія "БРСМ-Нафта" підняла ліміти на паливо на своїх АЗС. Але додаткові літри можна отримати тільки після покупки продуктів в супермаркетах мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

Якщо купити товари в магазинах на заправках БРСМ, то ліміти збільшать:

При відсутності картки лояльності BRSM Plus можна купити 10 літрів палива, з карткою - 20 літрів.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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