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Одна з мереж АЗС підняла ліміти на паливо: як купити додаткові літри

Фото: БРСМ вирішила впровадити принцип продажів "в навантаження" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Компанія "БРСМ-Нафта" підняла ліміти на паливо на своїх АЗС. Але додаткові літри можна отримати тільки після покупки продуктів в супермаркетах мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

При відсутності картки лояльності BRSM Plus можна купити 10 літрів палива, з карткою - 20 літрів.

Якщо купити товари в магазинах на заправках БРСМ, то ліміти збільшать:

  • на А-95 Premium: при купівлі товарів на суму від 100 до 199 гривень - до 40 літрів, на суму від 200 гривень - до 60 літрів;
  • на ДП EURO PLUS: від 200 до 399 гривень - 100 літрів, від 400 до 599 гривень - 200 літрів, від 600 гривень і більше - 300 літрів;
  • на А-92 EURO PLUS і A - 95 EURO PLUS: від 200 до 399 гривень - 40 літрів, від 400 гривень і більше - 60 літрів.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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Ціни на бензин