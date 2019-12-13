Одна з портфельних компаній інвестфонду Хомутинніка стала "єдинорогом"

Берлінський іншуртех-стартап Wefox Group залучив 110 млн доларів в результаті чергового раунду фінансування, а інвесторами виступили Merian Chrysalis, Samsung Catalyst Fund, Mundi Ventures і діючі інвестори. Кошти підуть на глобальне розширення компанії, повідомляє РБК-Україна.

Завдяки цьому раунду Wefox Group став фінтех-єдинорогом, вартість якого 1,65 млрд доларів.

Згідно з інформацією Crunchbase, інвестором на більш ранніх стадіях інвестування був Cascade Investment Fund, заснований Віталієм Хомутинніком.

З моменту заснування в 2015 році Wefox Group збільшила обсяг продажів до більш ніж 100 млн доларів, сьогодні в компанії працюють понад 400 співробітників, які обслуговують півмільйона клієнтів в 6 країнах, включаючи Німеччину, Австрію та Іспанію.

Wefox Group сьогодні є лідером серед європейських іншуртех-компаній і представлена двома бізнесами: онлайн-платформою для страхових брокерів і ONE - digital страхова компанія в Європі.