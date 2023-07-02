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Одна победа против наследия Кантона-Блана: как молодежка Украины против Франции U-21 играла

Фото: Амин Гуири (на переднем плане) дважды расстроил Украину U-21 в отборе (lequipe.fr)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины в 1/4 финала Евро-2023 будет противостоять команде U-21 Франции под руководством Сильвена Рипполя.

Кратко о предыдущих свиданиях соперников перед четвертьфиналом чемпионата Европы 2023 года – в материале РБК-Украина.

Матч Франция U-21 – Украина U-21 состоится 2 июля в румынском Клуже. Поединок примет стадион "Клуж Арена". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

История противостояний "сине-желтых" и галлов стартовала в 1999 году. Тогда обе команды попали в отборочную группу молодежного Евро. В Париже украинцы потерпели полное фиаско (0:4), а будущий герой взрослого чемпионата Европы-2000 Трезеге оформил покер.

Дома сборная Украины U-21 героически отстояла нулевую ничью и заложила сценарий дальнейших встреч с французами. Хотя в следующий раз "сине-желтые" не определили сильнейшего с молодежной сборной Франции. В сентябре 2009-го подопечные Павла Яковенко "горели" 0:2 к середине первого тайма, но во второй половине вырвали ничью благодаря дублю ныне капитана "Ворсклы" Чеснакова. Второй матч стал зеркальным отражением – Бутко и Ракицкий обеспечили гандикап, но французская команда отыгралась во втором тайме.

В квалификации к молодежному Евро-2017 старые знакомые обменялись домашними победами. Подопечные Сергея Ковальца уступили на выезде, а за "трехцветных" забили Лемар и Рабьо. На родине "сине-желтые" уже под руководством Александра Головко минимально одолели французов благодаря голу Вакулко. Размен очками сыграл злую шутку с обеими командами – группу неожиданно выиграла Македония.

Наконец в отборе к первенству Европы этого года команды были фаворитами квалификационной группы H. Первое свидание осенью 2021-го обернулось для украинской команды разгромом 0:5. Во французском Бресте ребята Руслана Ротаня оказались в меньшинстве на 27-й минуте, когда удалили Таловерова, и не удержали Калимуэндо, Диопа, Адли и Шерки (дважды).

Матч же финального тура квалификации стал настоящей драмой. "Сине-желтые" несколько раз уступали в счете (0:1, 1:3), но сумели вернуться в игру и расписали феерическую ничью 3:3 с голами Ваната и Бондаренко, а также автоголом Бадьяшиле. Французов, однако, такой результат удовлетворил. Они набрали 26 очков и на три пункта опередили Украину U-21, которой пришлось еще играть плей-офф.

Несколько заметных фигур этого призыва французской молодежки приехали на чемпионат. Калюлю, Кефрен Тюрам, Шерки и другие уже хорошо зарекомендовали себя и на взрослом уровне. Те же нападающие Калимуэндо и Гуири в Лиге Европы 2022/23 противостояли "Динамо" и "Шахтеру". Представители обоих грандов обязательно выйдут против французов в Клуже.

Отдельный штрих к противостоянию – персона Ротаня. Как футболист наставник молодежной сборной Украины 6 раз противостоял Франции и потерпел четыре поражения. Единственная победа "сине-желтых" с ним в составе – домашний матч плей-офф отбора к ЧМ-2014 с голами Зозули и Ярмоленко. Новый шанс на вендетту для Ротаня?..

До сих пор сборная Франции U-21 только однажды триумфовала на чемпионатах Европы. В 1988 году перспективные "трехцветные" в двухматчевом финале переиграли сверстников из Греции. В мировые звезды из того состава французской молодежки выросли двое – скандальный нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона и чемпион мира-1998 Лоран Блан.

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