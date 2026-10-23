Одна цель – несколько путей. Как страны ЕС защищают 5G и что это значит для Украины

Вызовы европейской интеграции для Украины

Европейская интеграция ставит перед украинским телеком-рынком вопрос, на который недостаточно ответить одним словом "да" или "нет": как повысить защищенность сетей и при этом не ослабить их способность работать?

Для страны, где связь обеспечивает работу экстренных служб, бизнеса, общин и государственных сервисов, безопасность нельзя оценивать в отрыве от непрерывности предоставления услуг.

13 октября 2026 года Украина и ЕС открыли переговоры по кластерам 2 и 3. К третьему кластеру – "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" – относится раздел 10 "Цифровая трансформация и медиа".

В отчете Еврокомиссии Ukraine 2025 Report содержится конкретная рекомендация: согласовать украинское законодательство с EU 5G Security Toolbox. Таким образом, речь идет не об абстрактной дискуссии о европейских стандартах, а об определенном направлении сближения регулирования.

Европейская цель общая, национальные механизмы – разные

EU 5G Cybersecurity Toolbox, принятый в январе 2020 года, объединяет стратегические и технические меры: оценку рисков поставщиков, ограничения для критических активов, защиту управления сетью, усиление контроля и диверсификацию цепочек поставок.

Он не предполагал автоматического применения одинаковой процедуры демонтажа в каждой стране. Европейская счетная палата в 2022 году прямо зафиксировала, что страны различались по масштабу ограничений – от ядра сети до отдельных частей радиодоступа.

Эти различия объясняются не разным отношением к кибербезопасности, а разными юридическими инструментами, конфигурациями существующих сетей и способами внедрения решений. Показательны четыре модели.

Германия: разные функции – разные сроки

Немецкие власти согласовали с операторами двухэтапный план: до конца 2026 года прекратить использование критических компонентов определенных поставщиков в ядре 5G, а до конца 2029 года заменить критические функции их систем управления в сетях радиодоступа и передачи данных.

Правительство подтвердило эти сроки в ответе парламенту в апреле 2026 года. Важная деталь: второй этап касается именно критических функций систем управления, а не буквально каждой антенны или каждого элемента радиосети.

Логика такого разграничения практическая: разные узлы выполняют разные функции, имеют разный уровень критичности и требуют разного планирования миграции.

Это не смягчение цели безопасности, а уточнение предмета регулирования.

Франция: решение по разрешению на конкретное оборудование

Французский закон 2019 года ввел режим предварительного разрешения на эксплуатацию определенного оборудования сетей 5G.

В заявке оператор указывает конкретные модели и версии, а разрешение может выдаваться с условиями на срок до восьми лет.

Закон прямо связывает оценку с непрерывностью, целостностью и доступностью сети, а также конфиденциальностью связи.

Это не общее разрешение для всех поставщиков и не гарантия отсутствия ограничений: государство сохраняет широкие полномочия, но реализует их через установленную процедуру в отношении оборудования.

Италия: контроль чувствительных закупок и контрактов

Итальянский механизм Golden Power дает правительству возможность проверять сделки, связанные со стратегическими сетями 5G, и при определенных условиях устанавливать предписания и ограничения либо применять право вето.

В центре такого подхода – государственная оценка конкретных операций и связанных с ними рисков.

Это не отказ от стратегических ограничений, а отдельный способ их правового применения.

Новая инициатива ЕС меняет правила дискуссии, но еще не является действующим законом

В январе 2026 года Еврокомиссия предложила пересмотреть Cybersecurity Act. Проект, который часто называют CSA2, предусматривает усиление общеевропейского механизма работы с рисками критических ИКТ-активов, в том числе обязательные меры в отношении оборудования определенных поставщиков.

По состоянию на 22 октября 2026 года это законодательное предложение, а не окончательно принятый регламент. Его содержание и сроки могут измениться в ходе переговоров между институтами ЕС.

Таким образом, разнообразие национальных подходов не означает, что Украина может игнорировать будущие правила ЕС. Оно доказывает другое: даже жесткие решения в сфере безопасности требуют точного определения активов, процедур, ответственных органов и технически выполнимых сроков.

Сколько стоит смена сетевой архитектуры

Стоимость перехода нельзя сводить к цене нового оборудования. Необходимы проектирование, интеграция, проверка совместимости, монтажные бригады, тестирование, резервирование трафика и контроль возможных перебоев. Дополнительные сложности возникают, когда оборудование разных поколений связи технически взаимосвязано.

В исследовании GSMA Intelligence за июль 2026 года прямые расходы на замену оборудования определенных поставщиков в мобильных, фиксированных и транспортных сетях ЕС оценены в 30-40 млрд евро. Оценка сформирована на основе данных семи европейских операторских групп с последующей экстраполяцией. Авторы также предупреждают о потенциальных рисках для инвестиций и устойчивости сетей.

Исследование не оценивает эти последствия для Украины. Это сценарная отраслевая оценка, а не утвержденный бюджет замены и не доказательство неизбежного роста тарифов.

Принципиальный вывод заключается не в том, что меры безопасности "слишком дороги", а в том, что их стоимость, последовательность и влияние на доступность связи должны учитываться при принятии государственных решений с самого начала.

Украине нужна не более слабая безопасность, а более точная модель

Международный союз электросвязи в профиле цифрового развития Украины описывает повреждение телекоммуникационной инфраструктуры, перебои с электроснабжением и ограничения резервного питания как факторы, влияющие на работу сетей. В таких условиях технические ресурсы операторов одновременно необходимы для восстановления, поддержания доступности услуг и модернизации.

Поэтому национальную модель имплементации следует строить вокруг четырех практических вопросов:

Какие именно функции и активы требуют ограничений?

Какие риски создает не только дальнейшая эксплуатация, но и сама замена?

Какие сроки совместимы с реальными инженерными возможностями и резервированием сетей?

Кто и на основании каких данных оценивает расходы, источники финансирования и влияние на восстановление связи?

Ответы должны опираться на украинскую инвентаризацию оборудования, планы миграции операторов, независимую оценку рисков, моделирование CAPEX и прозрачную процедуру принятия решений.

Такой анализ не отменяет ограничений там, где они необходимы с учетом критериев безопасности и обязательств перед ЕС. Он позволяет определить, как выполнить эти требования без непропорциональных рисков для действующих сетей.

Евроинтеграция не требует механического копирования чужой сетевой топологии, инвестиционного цикла или административной процедуры. Она требует достижения надлежащего уровня безопасности в соответствии с применимыми обязательствами.

Украинский путь должен быть согласован с этими обязательствами – и одновременно учитывать украинскую инфраструктуру, ее уязвимости и потребности людей, для которых связь должна работать каждый день.

Успешность внедрения 5G Security Toolbox не следует оценивать по критерию "замена оборудования", поскольку это создало бы значительную финансовую нагрузку на мобильных операторов, средства которых вместо этого могли бы быть направлены на развитие сети.

Главным критерием должна быть сама сеть: она должна оставаться безопасной и высококачественной, обеспечивая непрерывность связи в критические моменты.