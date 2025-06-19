Одна из европейских стран хочет отменить защиту для беженцев. Предложение уже подали

На этой неделе Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет предложение о полной отмене статуса защиты S, утверждая, что значительные части украинской территории были спасены от боевых действий и могут считаться стабилизированными.

Украинцы могут потерять защиту в Швейцарии

В мае более 69 тысяч человек в Швейцарии имели статус защиты S. С начала 2025 года было подано около 3300 новых заявлений, тогда как на родину вернулись лишь примерно 2600 человек.

Кантоны и муниципалитеты обязаны предоставлять жилье большинству лиц со статусом S. Несмотря на постепенный рост уровня занятости среди украинцев, две трети все еще не могут обеспечить себя самостоятельно.

В прошлом году швейцарский парламент призвал к более строгому подходу к беженцам. Обе палаты поддержали инициативу члена Совета кантонов от Санкт-Галлена Эстер Фридли, которая предусматривает ограничение доступа к защите S.

Согласно новым критериям, украинцы, которые не проживали в регионах, где идут боевые действия или которые были (частично или полностью) оккупированы Россией, не будут иметь права на статус. В то же время эти изменения не касаются тех, кто уже получил защиту - такое решение принял парламент.

Швейцария планирует отменить статус защиты S для украинцев (фото: Getty Images)

Не все регионы признаются опасными

Федеральный совет Швейцарии должен определить, какие регионы Украины будут считаться безопасными, а какие - нет. Хотя в западных регионах меньше атак, там периодически происходят ракетные обстрелы. Вопрос по регионам должны решить до летних каникул правительства.

Швейцария не первая страна, которая решила ограничить защиту для украинцев. Например, Норвегия еще в прошлом году признала 14 украинских областей безопасными. Люди из этих регионов не могут автоматически получить временную защиту - им надо подавать отдельное заявление на убежище.

Но те, кто уже находится в Норвегии, получили продление защиты автоматически. После изменений новых заявлений стало меньше, но общее количество украинцев в стране почти не изменилось - их там больше, чем в Швейцарии, несмотря на меньшее количество населения.

Что касается Швейцарии, то место происхождения украинцев начали фиксировать с июля 2022 года. Поэтому информации о первых 40 тысячах человек нет. Но среди тех, чью область происхождения определили, только примерно 6400 приехали из регионов, которые Норвегия признала безопасными. Большинство из них - из Киевской области, которую сейчас снова активно обстреливают, поэтому считать ее безопасной трудно.

Швейцария попадает под критику из-за своего решения

Ограничение статуса временной защиты для украинцев вряд ли существенно уменьшит количество людей, которые нуждаются в убежище. Большинство беженцев все равно приезжают из опасных регионов, а даже те, кто не имеет права на защиту S, могут в дальнейшем подавать заявления на убежище. В результате это может даже увеличить нагрузку на систему.

Кроме того, Швейцария выглядит менее солидарной на фоне других европейских стран. Например, Норвегия активно поддерживает Украину финансово и военно - чего Швейцария не делает из-за политики нейтралитета. Другие столицы Европы критикуют Швейцарию за недостаточную поддержку и "отстранение" от войны.

Вместе с тем, в ЕС понимают, что если Россия пойдет в наступление и ситуация ухудшится, новая волна беженцев неизбежна - и Швейцария, как и вся Европа, должна будет снова реагировать.