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Жодна експертиза не встановила збитки від "Роттердам+", - прокурор САП

Автор: РБК-Україна

За весь час розслідування жодна державна експертиза не змогла встановити збитки від дії формули "Роттердам+".

Про це повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Денис Демків в інтерв’ю РБК-Україна.

"Всі експертні установи всеукраїнського рівня не змогли підтвердити наявність збитків. Жоден контролюючий орган не зміг встановити конкретне порушення, що призвело до збитків", - зазначив прокурор, аргументуючи причини свого рішення закрити справу в частині підозрюваних осіб.

Він зазначив, що сама формула рішенням Верховного суду визнана законною.

"Постанова №289 від НКРЕКП, якою впроваджувалася формула "Роттердам+", неодноразово оскаржувалася в судах. Вона пройшло всі інстанції, в тому числі Верховний суд і жодного разу не було скасована. Не було встановлено порушень ні за формою, ні за змістом", - наголосив прокурор Демків.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

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Роттердам+САП