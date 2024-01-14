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Одиозный Ломаченко узнал дату боя за чемпионский титул

Фото: Василий Ломаченко получил возможность снова стать чемпионом (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Скандальный украинский боксер Василий Ломаченко весной выйдет в ринг против австралийца Джорджа Камбососа за один из вакантных поясов в легком весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NoSmokeBoxing.

Поединок Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая. Титульный бой за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) примет Австралию.

Легковаговик с паспортом Украины, скорее всего, будет боксировать с 30-летним австралийцем в Перте. Первой датой поединка команды двух бойцов избрали 14 апреля. Однако теперь от этих намерений отказались ради середины последнего месяца весны.

Пояс IBF стал вакантным после перехода Девина Хейни в другой дивизион. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе благодаря двум победам над Камбососом в 2022 году. В мае в прошлом году он победил и Ломаченко, а в декабре получил титул WBC в первом полусреднем весе.

Скандальный Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Утратил все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис).

 

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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Василий ЛомаченкоБокс