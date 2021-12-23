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Один постріл - одна мета. З'явилося відео стрільб з "Джавелінів" на Донбасі

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Донбас, Четвер 23 грудня 2021 21:01
Один постріл - одна мета. З'явилося відео стрільб з "Джавелінів" на Донбасі Фото: з'явилося відео стрільб з ПТРК" Джавелін " на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України (ЗСУ) 22 грудня провели стрільби з протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Джавелін" на одному з полігонів Донбасу. Штаб операції Об'єднаних сил (ООС) опублікував відео тренування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.

На кадрах видно, як військові виходять з "Джавелінами" на позиції для стрільби. Готують ПТРК до застосування, прицілюються і виробляють постріл.

На відео також показано, як ракета потрапляє в танк. В кінці ролика можна побачити наслідки ураження бронетехніки.

Нагадаємо, наприкінці листопада ЗСУ відпрацювали на полігоні під Миколаєвом нову тактику застосування безпілотників "Байрактарів" і ПТРК "Джавелін".

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