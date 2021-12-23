ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Один выстрел - одна цель. Появилось видео стрельб из "Джавелинов" на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Четверг 23 декабря 2021 21:01
Один выстрел - одна цель. Появилось видео стрельб из "Джавелинов" на Донбассе Фото: появилось видео стрельб из ПТРК "Джавелин" на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 декабря провели стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" на одном из полигонов Донбасса. Штаб операции Объединенных сил (ООС) опубликовал видео тренировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

На кадрах видно, как военные выходят с "Джавелинами" на позиции для стрельбы. Готовят ПТРК к применению, прицеливаются и производят выстрел.

На видео также показано, как ракета попадает в танк. В конце ролика можно увидеть последствия поражения бронетехники.

Напомним, в конце ноября ВСУ отработали на полигоне под Николаевом новую тактику применения беспилотников "Байрактаров" и ПТРК "Джавелин".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ООС
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"