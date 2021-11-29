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Один із соратників Саакашвілі затриманий на мітингу під судом у Тбілісі

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Грузія, Понеділок 29 листопада 2021 11:00
Один із соратників Саакашвілі затриманий на мітингу під судом у Тбілісі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Однодумця Міхеїла Саакашвілі, екс-мера Тбілісі Гігі Угулава затримали в Грузії на акції протесту. Його заарештували за непокору поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Formula News.

"Прихильник Саакашвілі, екс-мер Тбілісі Гігі Угулава затриманий у Тбіліського міськсуду за непокору поліції", - пише видання.

Варто також відзначити, що кілька активістів перелізли через паркан з трояндами і прапорами в руках. Після чого їх поліція насильно вивела з території суду, де розглядається справа Саакашвілі.

"Деякі з них чинили опір правоохоронцям. Поліція використовувала так званий перцевий балончик при виведенні громадян. В результаті інциденту постраждали кілька активістів і телеоператорів. Бригади швидкої допомоги знаходяться на місці і надають першу допомогу постраждалим. На даний момент невідомо, скількох з них потрібно буде перевезти в клініку", - пише видання "Грузія.Онлайн".

Варто відзначити, що до будівлі Тбіліського міського суду приїхала водометна машина Міністерства внутрішніх справ Грузії. Також мобілізовані додаткові групи правоохоронців, які прибули до місця в автобусах.

Нагадаємо, 29 листопада, співробітники спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії доставили екс-президента Михайла Саакашвілі до Тбіліського міського суду. Відбудеться засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року і розгромі офісу телекомпанії "Імеді".

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Міхеіл Саакашвілі
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