Один із соратників Саакашвілі затриманий на мітингу під судом у Тбілісі

"Прихильник Саакашвілі, екс-мер Тбілісі Гігі Угулава затриманий у Тбіліського міськсуду за непокору поліції", - пише видання.

Варто також відзначити, що кілька активістів перелізли через паркан з трояндами і прапорами в руках. Після чого їх поліція насильно вивела з території суду, де розглядається справа Саакашвілі.

"Деякі з них чинили опір правоохоронцям. Поліція використовувала так званий перцевий балончик при виведенні громадян. В результаті інциденту постраждали кілька активістів і телеоператорів. Бригади швидкої допомоги знаходяться на місці і надають першу допомогу постраждалим. На даний момент невідомо, скількох з них потрібно буде перевезти в клініку", - пише видання "Грузія.Онлайн".



Варто відзначити, що до будівлі Тбіліського міського суду приїхала водометна машина Міністерства внутрішніх справ Грузії. Також мобілізовані додаткові групи правоохоронців, які прибули до місця в автобусах.