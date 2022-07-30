Один з роздрібних банків почне продавати безготівкову валюту населенню: які умови

"Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит. Це те, що дозволив НБУ", - повідомив він.

За його словами, валюту продаватимуть за курсами у застосунку без додаткових комісій.

Нагадаємо, НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Однак з 21 липня регулятор трохи послабив обмеження та дозволив купувати валюту на 50 тисяч гривень, але за умови подальшого вкладення її на депозит терміном від трьох місяців без можливості дострокового розірвання.